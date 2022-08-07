Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla

HABER MERKEZİ

Sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediği veya yanıtlamayı reddettiği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını 8 Temmuz'da fesheden Elon Musk, bir kullanıcı yorumuna verdiği yanıtta, anlaşmayı yeniden devreye sokma şartını açıkladı.

ABD'li yüksek teknoloji devi, Twitter'ın hesapların gerçek olup olmadığını belirlemek için hesaplardan örnek alma yöntemini kendisiyle paylaşması halinde, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarda devam edeceği mesajını verdi:

"Twitter, 100 hesabı örnekleme yöntemini ve gerçek olduklarını nasıl doğruladığını açık şekilde aktarırsa, anlaşma orijinal şartlarda devam etmelidir."

"Ama ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları bildirimlerin büyük oranda yanlış olduğu ortaya çıkarsa, o zaman anlaşma devam etmemelidir."

Sosyal medya platformunun "Twitter günlük kullanıcılarının yüzde 5'inden azı sahte ya da spam" iddiasına kullanıcıların inanıp inanmadığıyla ilgili evet ya da hayır diye yanıtlanan anket açan Musk, kendisini gerçek bot sayısını saklamaya çalışan Twitter'la mücadele ederken tasvir eden bir memenin altına 100 emojisi bıraktı.

ABD'de şirketlerin şeffaflık ve operasyonlar hakkında bilgi sağlamak için SEC'e düzenleyici belgeler sunması gerekiyor.

MAHKEMELİK OLDULAR

Tesla CEO'su daha önce platformda rastgele seçilmiş 100 hesabı kişisel olarak doğrulayacağı konusunda Twitter'ı uyarmıştı.

Twitter anlaşmayı feshettiği için Musk'a 12 Temmuz'da açtığı dava dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının 'bahane' olduğu ve 'hiçbir dayanağının' bulunmadığını savunmuştu. Forbes listesine göre dünyanın en zengin kişisi konumundaki teknoloji milyarderi de 29 Temmuz'da Twitter'a karşı dava açtı. Öncesinde Delaware Chancery Mahkemesi, Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirledi.