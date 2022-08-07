Sancar: 7'li masa oluşturacağız

DİYARBAKIR (K24)

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bugün Diyarbakır'da Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'ni (T-KDP) ziyaret ederek Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş ile görüştü.

Görüşmeden sonra basına konuşan Mithat Sancar, "Sol, sosyalist ve Kürt partilerinin yer alacağı 7'li bir masa oluşturacağız. Ayrıca, 2018 ve 2019 seçimleri için kurulan Kürt ittifakını da genişletmek istiyoruz. Bu çalışmanın programını 25 Ağustos'ta açıklayacağız” dedi.

Açıklamasında iktidarı eleştiren Sancar, şunları söyledi:

"Hükümet varlığını savaşa ve düşmanlık siyasetine bağladı. Güney Kürdistan'daki operasyonların ve Kuzey-Doğu Suriye'deki operasyon hazırlıklarının Kürdistan'ı yok etmeye yönelik olduğunu söylüyoruz. Bu pozisyon Ortadoğu ve Türkiye'nin dengesini de etkiliyor. Bölgedeki ve Kürdistan'daki gelişmeler bizi her zamankinden daha da yakınlaştırıyor. Kürt partileriyle ilişkileri kalıcı ve resmi bir ortaklık haline getirmek istiyoruz."

T-KDP Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ise bu ziyaretle Kürtlerin birliğini inşa etme umutlarının arttığını söyledi.

Kardaş ayrıca, Kürtlere karşı çok ağır baskıların olduğunu ifade ederek, bu baskıların birlik içinde aşılabileceğini vurguladı.