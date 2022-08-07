Politika

Irak ordusu Kürdistani bölgelerde Kürtleri gözaltına almaya başladı

Kürdistani bölgelerde gözaltı ve tutuklamalara başlayan Irak ordusunun, Kerkük’ün Dakuk ilçesinde 6 Kürt gencini gözaltına aldığı bildirildi.
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KERKÜK (K24)

Irak ordusu, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde Kürt vatandaşları gözaltı ve tutuklama furyası başlattı.

K24 Kerkük muhabiri, bu öğleden sonra, Irak ordusu güçlernini, 15 askeri araçla Kerkük’ün Dakuk ilçesinin güneyindeki Haftaxar bölgesindeki Mansuri köyünü kuşattığını bildirdi.

Muhabirimiz, Irak ordusunun 6 Kürt gencini gözaltına aldığını aktardı.

K24'e konuşan bir kaynak, “Bugün Irak ordusu tarafından tutuklanan insanlar, işleriyle meşgul olan ve hiçbir yasal sorunu olmayan vatandaşlardır. Bu tutuklamanın amacı Kürt vatandaşlarını küçük düşürmek ve köyleri boşaltmak istemek” dedi.

Bölgedeki bir Kürt vatandaşı olan kaynak, Kürt siyasi liderliğine, Irak güçlerinin 16 Ekim olaylarından sonra devam eden uygulamalarını sınırlaması çağrısında bulundu.

16 Ekim 2017’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içerisinde bir kliğin İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Irak hükümeti ile anlaşması ardından Irak güçleri ve Haşdi Şabi milisleri tarafından Kerkük ve diğer Kürdistani bölgeler işgal edilmişti.

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