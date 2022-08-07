İsveç, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere’ye eğitmen gönderecek

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İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, yaptığı açıklamada, 120 askeri eğitmenden 60’ının 12 Ağustos’ta Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere’ye gönderileceğini duyurdu.

Eğitim programının 31 Aralık'a kadar süreceğini söyleyen Hultqvist, "Dış dünyanın, ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi son derece olumludur. İsveç'in bu çalışmaya dahil olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İngiltere 10 bin Ukrayna askerinden binini eğitti, geri kalan askerler de İsveç, Kanada ve Hollanda'dan gelen eğitmenlerin yardımıyla eğitilecek.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand da ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere’ye eğitmenler yollayacağını açıklamıştı.

Anita Anand, program kapsamında dönüşümlü olarak görev yapacak 225 askeri eğitmenden 90’ının 12 Ağustos’ta İngiltere’ye gönderileceğini duyurmuştu.