Dalkurd deplasmanda mağlup oldu
HABER MERKEZİ
İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 18’inci haftasında lider Halmstad’a konuk oldu.
Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında Arash Motaraghebjafarpour, attığı golle Dalkurd’u 1-0 öne geçirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Halmstad, 50’nci dakida Alexander Johansson’ın kaydettiği golle skorda dengeyi sağladı.
Maçın 79’uncu dakikasında Mikael Boman, attığı golle ev sahibini 2-1 öne geçirdi.
Emil Wikström maçın son dakikasında attığı golle ev sahibi takım adına farkı 2’ye çıkardı ve Halmstad 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Dalkurd 18 puanda kalırken, puanını 41’e çıkaran Halmstad liderliğini sürdürdü.
Dalkurd geçen hafta sonda dakikada bulduğu golle Norrby’yi 2-1 mağlup etmişti.
Dalkurd gelecek hafta Örgryte’yi ağırlayacak.