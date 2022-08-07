Spor

Dalkurd deplasmanda mağlup oldu

Dalkurd, ligin 18’inci haftasında lider Halmstad’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
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avrupa Dalkurd Halmstad İsveç Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 18’inci haftasında lider Halmstad’a konuk oldu.

Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında Arash Motaraghebjafarpour, attığı golle Dalkurd’u 1-0 öne geçirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Halmstad, 50’nci dakida Alexander Johansson’ın kaydettiği golle skorda dengeyi sağladı.

Maçın 79’uncu dakikasında Mikael Boman, attığı golle ev sahibini 2-1 öne geçirdi.

Emil Wikström maçın son dakikasında attığı golle ev sahibi takım adına farkı 2’ye çıkardı ve Halmstad 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Dalkurd 18 puanda kalırken, puanını 41’e çıkaran Halmstad liderliğini sürdürdü.       

Dalkurd geçen hafta sonda dakikada bulduğu golle Norrby’yi 2-1 mağlup etmişti.

Dalkurd gelecek hafta Örgryte’yi ağırlayacak.

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