İsrail Gazze’de ateşkesi kabul etti

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İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü.

AFP’ye konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail’in ateşkes teklifini teklifi kabul ettiğini ifade ederken, Mısır’ın ateşkes çabalarına aşina olan bir Filistinli yetkili ise, söz konusu ateşkesin yerel saatle saat 20:00’de yürürlüğe gireceğini aktardı. Ancak İsrailli bir kaynak ise, ateşkes görüşmelerin hala “ilerlemeye” devam ettiğini belirterek, “Ateşkes olacağı kesin değil” ifadelerini kullandı.

Ateşkes konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, saldırıların sorumluluğunun Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait olduğunu belirtirken, bir İsrail ordu sözcüsü, “Sessizliğe sessizlikle cevap verilecektir” ifadelerini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Saar ise, “İslami Cihad bu operasyonu uzatmak istediği ölçüde pişman olacak” dedi.

İSRAİL’E ŞU ANA KADAR 780 ROKET VE HAVAN FIRLATILDI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün geçtiğimiz cuma gününden bu yana İsrail’e 780 roket ve havan fırlattığı aktarıldı. Bunlardan 180’inin Gazze Şeridi’nden fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sisteminin ise saldırıların 270'ini engellediği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.