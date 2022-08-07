Spor

Manchester United sezonu yenilgiyle açtı

Yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayan Manchester United, ligin ilk maçında taraftarı önünde Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
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avrupa Manchester United Brighton Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig’in ilk haftasında Manchester United ile Brighton karşı karşıya geldi.

Old Trafford’da oynanan karşılaşmada Manchester United ilk yarıda tutuk bir görüntü çizdi. Brighton savunmanın arkasına sarkarak tehlikeli olmaya çalıştı. 30 ve 39. dakikalarda Alman orta saha Pascal Gross, Brighton’ı 2-0 öne geçirdi.

Cristiano Ronaldo yedek başladığı maçın 53. dakikasında Fred’in yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Rashford, Ronaldo’nun pasında kale önünde müsait pozisyonu gole çeviremedi.

68. dakikada köşe vuruşundan gelen orta sonrası Brighton kale önünde yaşanan karambolde kaleci Sanchez’in çıkarmak istediği top Mac Allister’a çarpıp filelere gitti: 2-1.

Manchester United bu golden sonra morallense de taraftarlarına hayalkırıklığı yaratan sonuç olarak sezona kötü başlangıç yaptı.

Manchester United gelecek hafta Brentford deplasmanına çıkacak. Brighton ise sahasında Newcastle United’ı ağırlayacak.

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