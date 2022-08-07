Politika

Zelenskiy: Rus nükleer endüstrisine yaptırım uygulanmalı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Zaporijya nükleer santrali yakınlarındaki hava saldırılarıyla ilgili AB'ye yaptığı çağrıda, Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım uygulanmasını istedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Rusya nükleer endüstri yaptırım

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük nükleer santralleri arasında yer alan Zaporijya nükleer santrali çevresindeki hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le konuyla ilgili görüştüğünü belirterek Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline yönelik Rusya'nın askeri faaliyetlerinin "uluslararası normları hiçe saydığını" belirtmiş, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun santrale erişimine izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya yönelik dünkü bombardımanın son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu, Ukrayna ve etrafında halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilecek gerçek bir nükleer felaket riskine işaret ediyor" ifadesini kullanmıştı.

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