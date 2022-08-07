Bakan Yanık: Bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar, biz de kurdurmamaya çalışıyoruz

HABER MEKREZİ

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programları kapsamında gittiği Adana'da Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamada bulundu.

Bir vatandaşın "Suriyeliler ne zaman gidecek?" sorusunu yanıtlayan Yanık, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Şimdi boşluk buldukça, temizledikçe oraları peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023'den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" dedi.

"2023'TEN SONRA BUNLARIN HİÇBİRİSİ KALMAYACAK"

Bir esnafın, ilçedeki Suriyeli nüfusunun fazla olmasından yakınması üzerine Yanık, "Suriyelilerle alakalı Cumhurbaşkanı'mız sürekli olarak söylüyor, orada inşallah güvenlik tesis edildikten sonra bu insanlar zaten kendi ülkelerine gitmek ister, biz de isteriz ama şu anda oraya gönderecek bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, mesele bizim de sınır ötesi güvenliğimizi korumak. Türkiye'nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Şimdi boşluk buldukça, temizledikçe oraları peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023'den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" dedi.

Türkiye'nin sınırlarının korunmaya çalışıldığını belirten Yanık, şöyle devam etti:

“Türkiye, merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye bakıyor ama bunu sadece merhametinden dolayı yapmıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi de şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye'de boşuna kucak açmadık. Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu, orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Orada bir Kürt devleti kurulması demek, Türkiye'nin güney doğusunun bıçakla yarılmış gibi yarılıp atılması demek.”