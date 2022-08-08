Politika

Papa’dan Ukrayna’daki tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tahıl yüklü ilk gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
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Papa
dünya Papa Francis Ukrayna Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan'daki geleneksel pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından ilk gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasına değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Tahıl yüklü ilk gemilerin, Ukrayna limanlarından hareket etmesini memnuniyetle karşıladığımı belirtme arzusunu taşıyorum. Bu adım, diyalog kurmanın ve herkese faydası olacak somut sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu hadisenin bir umut ışığı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Papa, adil ve kalıcı bir barışa varılmasını içtenlikle umduğunu dile getirdi.

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