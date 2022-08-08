BM ve ABD’den Gazze’deki ateşkes kararına destek

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Gazze'de kötüye giden insani durum nedeniyle diplomasi trafiği hızlandı.

İsrail'in ablukada tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür süren saldırıları sona erdi.

Ateşkesin sağlanması konusunda İsrail ile İslami Cihad anlaştı.

Ateşkes Erbil saatiyle 23.30'da başladı. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze sokaklarında kutlama yapıldı.

BM ATEŞKESTEN MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Guterres'in tüm tarafları ateşkese uymaya çağırarak, “Yalnızca müzakere edilmiş, sürdürülebilir bir siyasi çözüm, bu yıkıcı şiddet döngülerini kesin olarak sona erdirecek ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barışçıl bir geleceğe yol açacaktır” dedi.

Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yüzlerce bina ve evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, binlerce Filistinli'nin de evsiz kaldığı hatırlatıldı.

BIDEN’DAN TARAFLARA ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden da, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı, bütün taraflardan ateşkese tamamen uymalarını istedi.

5 Ağustos'ta başlayan saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.

İslami Cihad'ın üst düzey iki komutanı da saldırılarda öldürüldü.

Saldırılara karşılık Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin sayısı ise 400'ün üzerinde.