Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli geminin Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli geminin Çernomorsk’tan hareket ettiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamaya göre, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.

Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.”