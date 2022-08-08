Politika

TSK’dan Rojava’nın köylerine top atışları

TSK’nın Rojava’nın Kamışlo, Dirbesiye ve Amude’ye bağlı köylere top atışları yaptığı bildirildi.
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kürdistan TSK saldırısı top atışı Kamışlo Rojava

HABER MERKEZİ

K24'e bölgeden konuşan bir kaynak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu sabah Dirbesiye’nin batısındaki Asayiş Güçleri’ne ait bir kontrol noktasına top atışı yaptığını söyledi.

TSK’nın ayrıca yine bu sabah Dirbesiye 'nin batısındaki Çetli köyü, Amude yakınlarındaki Cirnik ve Xanika köylerini ile Kamışlo yakınlarındaki Til Ziwan köyüne top atışları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

6 Ağustos’ta Türkiye’ye ait olduğu belirtilen SİHA’nın Kamışlo’da bir otomobili hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Son dönemlerde Ankara’nın Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarıyla birlikte Türkiye, SİHA saldırıları gerçekleştiriyor.

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