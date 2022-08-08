Politika

Necef’te Sadr’a bağlı grubun mühimmat deposunda patlama: 7 ölü, 5 yaralı

Irak’ın Necef kentinde Sadr Hareketi’ne bağlı Seraya El-Selam grubuna ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Irak ırak Necef Patlama Sadr Hareketi

ERBİL (K24)

Irak’ın Necef kentinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

El-Hol ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mühimmat deposunun Sadr Hareketi’ne bağlı Seraya El-Selam grubuna ait olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın binlerce kişinin Aşura merasimi nedeniyle Necef’i ziyaret ettiği döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Silahlı Seraya El-Selam grubu Sadr Hareket’ine bağlı ve Haşdi Şabi’nin 313, 314 ve 315’inci tugayları bu gruba ait.

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