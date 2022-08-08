BM Genel Sekreteri: Ukrayna’daki nükleer tesislere saldırı intihardır

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Zaporijya nükleer santraline yönelik saldırıyla ilgili “Nükleer santrale yapılan her saldırı intihardır” dedi.

Dünyanın ilk atom bombası saldırılarının 77'nci yıl önümü dolayısıyla Japonya'da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlenen bir basın toplantısında uluslararası denetmenlerin tesise girmesi gerektiğini vurguladı.

“Nükleer santrale yapılan her saldırı intihardır” diyen “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) tesisteki koşulların istikrara kavuşturulmasıyla ilgili bütün çabalarını tam olarak destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Guterres, nükleer güce sahip ülkeleri, uluslararası gerilimin artmasıyla nükleer silahlanma yarışının geri döndüğü konusunda uyardı.

Nükleer silahları olan ülkelerden, bu silahları ilk kullanan taraf olmamayı ve nükleer silahları olmayan ülkeleri tehdit etmemeyi taahhüt etmelerini isteyen Guterres, "Bence kimse nükleer savaş fikrini kabul edemez. Bu, gezegenin felaketi olacaktır. Kimse nükleer silahı ilk kullanan taraf olmazsa nükleer savaş da olmaz" dedi.

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi cumartesi günü tesise yönelik son saldırıların "nükleer bir felaket riskinin çok gerçek olduğunun altını çizdiği" uyarısında bulunmuş, santralin "tamamen kontrolden çıktığını" belirterek Rusya ve Ukrayna'ya durumu istikrara kavuşturmak ve olası bir nükleer kazayı önlemek için uzmanların tesisi ziyaret etmesine hızla izin vermeleri çağrısı yapmıştı.

Dünyanın dokuzuncu büyük nükleer tesisine yönelik saldırılar dünya çapında korku yarattı.

Rusya'yı "nükleer terör" başlatmakla suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın nükleer sektörünü hedef alan daha fazla uluslararası yaptırım getirilmesini istemişti.

Zelenskiy pazar günü halka hitap konuşmasında "Dünyada hiçbir ulus, nükleer tesisi bir terörist devletin saldırısına uğrarken kendini güvende hissedemez" ifadelerni kullanmıştı.

Rus güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki tesisi mart ayı başlarında ele geçirmişti, ancak tesis halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletiliyor.