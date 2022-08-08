‘ABD Yunanistan’a 20 adet F-35 satma sürecini hızlandıracak’

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, ABD’nin Yunanistan’da 20 adet F-35 satmayı gündemine aldığını ve süreci hızlandırmak için çalıştığını bildirdi.

Haberde ABD’li yetkililerin, Yunanistan’a 20 adet F-35 satmayı planladığı ve 20 F-35 daha satma opsiyonunun da olduğu kaydedildi.

Pentagon’un bu süreci hızlandırmasının da “olağandışı” olduğu belirtilen haberde, “ABD’nin ve Pentagon’un bu prosedürü hızlandırmaya çalışması olağandışı ve Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı bir konuşmadan sonra geldi. O konuşmada Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’ye F-16 satılmaması çağrısını yapmıştı” denildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un da Washington’da Pentagon ve jetleri üreten Lockheed Martin’den yetkililerle görüştüğü ifade edilen haberde anlaşmanın tamamlanması için Yunanistan’ın altyapı hazırlığı yapması gerektiği dile getirildi.

Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan S-400 süreci sonrasında Washington yönetimi, Türkiye’yi hem üreticisi hem de alıcısı olduğu F-35 programından çıkarmış ve Ankara’ya F-35 satılmamasına karar vermişti.