Siyasi partiler Kürdistan Parlamentosu seçimleri için bir araya geliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan bir kaynak, 10 Temmuz Çarşamba günü siyasi partilerin Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın katımıyla başkent Erbil’de bir araya geleceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani seçimlerin 1/10/2022 tarihinde yapılmasına yönelik kararnameyi 24 Ocak 2022'de onaylamıştı. Ancak seçim yasası ve Seçim Komisyonu'ndaki değişiklikler konusunda anlaşamayan siyasi partiler, konuyu görüşmek üzere birkaç kez bir araya gelmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yaptığı açıklamalarla, seçimlere hazır olduğunu vurgulamıştı.

1 Ağustos’ta BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya gelen Başkan Mesud Barzani, “Seçimlerin önünde hiçbir engel olmamalı, seçimler bir an önce yapılmalı, etnik ve dini bileşenlerin hakları korunmalıdır. KDP yarın bile seçimlere hazırdır” ifadelerini kullanmıştı.