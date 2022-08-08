Politika

Rus ordusunun Ukrayna’da yeni hedefi belli oldu

Rusya’nın Ukrayna'nın güney cephesindeki mevzilerini güçlendirmeye ve bölgedeki askeri varlığını artırmaya başladığı bildirildi.
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Rus askerleri
Rus askerleri
dünya Rus ordusu Ukrayna yeni hedef güney cephesi

HABER MERKEZİ

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Moskova Ukrayna'nın güney cephesindeki mevzilerini güçlendirmeye ve bölgedeki askeri varlığını artırmaya başladı.

New York Post gazetesi bu gelişmeyi “savaş yeni ve ölümcül bir safhaya girdi” şeklinde okurları ile paylaştı.

Ukrayna istihbaratından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Rus birliklerinin güneyde toplandığı neredeyse kesin. Ya bir Ukrayna karşı saldırısı bekliyor ya da saldırıya hazırlanıyor.”

Ukrayna'nın güneydeki saldırısının önündeki en büyük engellerden biri, Cumartesi günü bombalanan Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporizhzhia nükleer santrali.

Zira Rusya, tesisi Temmuz ortasından beri Ukrayna güçlerine ateş açmak için siper olarak kullanıyor.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “özel operasyon” olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Lavrov “Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhanks Halk Cumhuriyeti (LNR) ile değil, aynı zamanda Kherson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili” demişti.

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