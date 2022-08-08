Başbakan: Siyasi taraflar arasındaki işbirliğini destekliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 46’ncı kuruluş yıldönümü dolaysıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan, KSDP lideri Muhammed Haci Mahmud’a hitaben kaleme aldığı mesajda “Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 46’ncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle, sizi, devrimci partinizin yönetimini, üye ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistani siyasi taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu anmanın, Kürdistan halkının ulusal kazanımlarını ve anayasal haklarını savunmak amacıyla Kürdistani siyasi partiler ve taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesine vesile olmasını umuyorum.”