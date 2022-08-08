Politika

Başbakan: Siyasi taraflar arasındaki işbirliğini destekliyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, KSDP’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda “Kürdistani siyasi partiler ve taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani KSDP Muhammed Haci Mahmud

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 46’ncı kuruluş yıldönümü dolaysıyla bir kutlama  mesajı yayımladı.

Başbakan, KSDP lideri Muhammed Haci Mahmud’a hitaben kaleme aldığı mesajda “Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 46’ncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle, sizi, devrimci partinizin yönetimini, üye ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistani siyasi taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulayan Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu anmanın, Kürdistan halkının ulusal kazanımlarını ve anayasal haklarını savunmak amacıyla Kürdistani siyasi partiler ve  taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesine vesile olmasını umuyorum.”

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