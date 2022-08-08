Politika

Rusya: ABD yapımı füzeleri havada vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kharkiv, Zaporijye ve Kherson bölgelerinde ABD yapımı 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin havada vurulduğunu söyledi.
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dünya HIMARS Rusya Ukrayna ABD

HABER MERKEZİ

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kharkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 150'ye kadar asker ile 14 zırhlı araç ve otomobilinin imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Kherson ve Mikolayiv bölgelerinde 63. Mekanize Tugayı'na ait 70 asker ile 14 otomobilin vurulduğunu aktardı.

"Kraken" taburunun savaş kabiliyetini kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile yakıt deposunun imha edildiği, 7 insansız hava aracının da düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Kharkiv, Zaporijye ve Kherson bölgelerinde ABD yapımı 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri havada vuruldu" dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 263 uçak, 145 helikopter, 1708 insansız hava aracı, 363 hava savunma füze sistemi, 4 bin 269 tank ve zırhlı araç, 791 çok namlulu roketatar, 3 bin 276 obüs ve havan topu ve 4 bin 774 özel askeri araç yok edildi" ifadelerini kullandı.

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