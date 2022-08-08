Erdoğan’dan Rojava mesajı: Güvenli bölgenin halkalarını birleştireceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerle bir araya geldi.

Söz konusu etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptıkları görüşmeden bahsetti.

Erdoğan, “Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır. Yaklaşık 30 sene boyunca süren işgal politikaları karşısında maalesef uluslararası toplum kayda değer bir adım atmadı” diyerek, şunları kaydetti:

“Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca kayıplarının acısıyla yaşamak zorunda bırakıldı. 44 gün süren mücadele neticesinde Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Kafkasya'da kalıcı barış konusunda önemli mesafeler aldık. Paşinyan ile çok yapıcı bir görüşme yaptık. Ermenistan'ın çağrılara karşılık vermesiyle bölgemizin kısa süre içinde istikrara kavuşacağına inanıyorum.”

“Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden güçlü hale getiriyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin hakkını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Balkanlar'da istikrar, işbirliği ve refahın tesisi için ayrıca çalışıyoruz” dedi.

ROJAVA’YA YÖNELİK OLASI OPERASYON

Öte yandan Rojava’ya yönelik olası askeri operasyon konusunda da konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Terör tehditlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzu tüm dünya biliyoruz. Operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek güvenli bölgenin halkalarını birleştireceğiz.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Bu arada İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu tavrımızı Madrid'deki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı devletlerin üyelikleri NATO'nun temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç'le ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Sözler yerine getirilmeden Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine onay vermeyecektir” dedi.