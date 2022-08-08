Borrell: Ateşkes şiddete son verecek

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İsrail'in ablukada tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür süren saldırıları sona erdi.

Ateşkesin sağlanması konusunda İsrail ile İslami Cihad anlaştı.

Ateşkes Erbil saatiyle 23.30'da başladı. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze sokaklarında kutlama yapıldı.

BORREL’DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ateşkes, Gazze'de ve çevresinde şiddete son verecek.

Açıklamada, Mısır'ın ateşkesteki kolaylaştırıcı rolü takdirle karşılandı, sivillerin ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısı yapıldı.

İnsani yardımların yapılabilmesi için geçişlerin yeniden açılmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazze'de durumun sürdürebilir hale getirilmesi için somut çabalar gösterilmesi gerektiği duyuruldu.

BM ATEŞKESTEN MEMNUN

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Guterres, tüm tarafları ateşkese uymaya çağırarak, “Yalnızca müzakere edilmiş, sürdürülebilir bir siyasi çözüm, bu yıkıcı şiddet döngülerini kesin olarak sona erdirecek ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barışçıl bir geleceğe yol açacaktır” demişti.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yüzlerce bina ve evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü, binlerce Filistinlinin de evsiz kaldığı hatırlatılmıştı.

BIDEN’DAN TARAFLARA ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden da ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı, bütün taraflardan ateşkese tamamen uymalarını istemişti

5 Ağustos'ta başlayan saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.

İslami Cihad'ın üst düzey iki komutanı da saldırılarda öldürüldü.

Saldırılara karşılık Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin sayısı ise 400'ün üzerinde.