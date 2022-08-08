Politika

Kerkük’te Kürtçeye bir engel daha

Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nün işyeri açmak için verilen sağlık ruhsatının yeni tasarımında Kürtçeyi çıkardığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerkük Kürtçe yasak

KERKÜK (K24)

Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden kentteki sağlık kurumlarına gönderilen yazıya göre, restoran ve fabrika gibi işyerleri açmak isteyen vatandaşlara verilen sağlık ruhsatlarında Kürtçe çıkarıldı.

Yakın zamandaki sağlık raporlarında da Kürtçe çıkarılarak, yerine tamamen Arapça yazılmıştı.

Bu arada ocak ayında Kerkük kent merkezi ve çevresindeki trafik levhalarında Arapça ve İngilizce ile birlikte yer alan Kürtçe yazılar kaldırılmıştı.

Söz konusu eylem Irak Anayasası’na aykırı bir şekilde gerçekleştirilirken, Kürtçe levhaların kaldırılmasına Kürt mahallelerinden başlandığı kaydedilmişti.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden olan Kerkük, Irak Anayasası’na göre “tartışmalı bölgeler” arasında yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv