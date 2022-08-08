Kerkük’te Kürtçeye bir engel daha

KERKÜK (K24)

Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden kentteki sağlık kurumlarına gönderilen yazıya göre, restoran ve fabrika gibi işyerleri açmak isteyen vatandaşlara verilen sağlık ruhsatlarında Kürtçe çıkarıldı.

Yakın zamandaki sağlık raporlarında da Kürtçe çıkarılarak, yerine tamamen Arapça yazılmıştı.

Bu arada ocak ayında Kerkük kent merkezi ve çevresindeki trafik levhalarında Arapça ve İngilizce ile birlikte yer alan Kürtçe yazılar kaldırılmıştı.

Söz konusu eylem Irak Anayasası’na aykırı bir şekilde gerçekleştirilirken, Kürtçe levhaların kaldırılmasına Kürt mahallelerinden başlandığı kaydedilmişti.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden olan Kerkük, Irak Anayasası’na göre “tartışmalı bölgeler” arasında yer alıyor.