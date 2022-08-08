Omicron aşıları onay bekliyor

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Biyoteknoloji şirketi BioNTech, Omicron varyantına uyarlanmış iki coronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni aşıların teslimatının resmi onaylara bağlı olarak, önümüzdeki Ekim ayından itibaren başlayabileceği ifade edildi.

Böylece her iki aşının da sonbaharda Almanya genelinde düzenlenmesi öngörülen aşı tazeleme kampanyalarında kullanıma hazır olabileceğini ifade eden BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Covid-19 ürün hattımız, daha uzun süreli ve daha geniş kapsamlı koruma sağlamayı amaçlayan, varyantlara karşı uyarlanmış aşı adaylarını ve yeni nesil aşıları içeriyor" dedi.

BioNTech ile ABD'li ortağı Pfizer, doğrudan Omicron varyantını hedef alan iki yeni aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) onay başvurusunu kısa süre önce gerçekleştirmişti. Avrupa Birliği'nde (AB) henüz coronavirüs varyantlarına karşı geliştirilen bir aşı onay almadı.

ABD'de ise söz konusu iki aşı için onay başvurusunda bulunulması öngörülmüyor. Her iki şirket, ABD Sağlık Dairesi'nin tavsiyesi üzerine virüsün vahşi türüne ek olarak, BA. 4/5 baskın varyantlarına karşı etkili bir güçlendiriciye odaklanmış durumda. Klinik çalışmalarına bu ay başlanacak aşıların Ekim'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. ABD piyasasına üretilen bu aşılar için AB'de de onay başvurusunda bulunulacağı belirtildi.