Başkan Barzani’den KSDP’ye tebrik mesajı
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi’nin (KSDP) 46’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla KSDP lideri Muhammed Haci Mahmud’a hitaben bir mesaj yayımladı.
Başkan Barzani, “46’ncı yıl vesilesiyle Kürdistan kurtuluş hareketindeki rolünüzü ve mücadelenizi anımsıyor; fedakarlığınızı ve çalışmalarınızı takdir ediyoruz” dedi.
KSDP üyelerine de tebrik dileklerini sunan Başkan Barzani, “Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Mesud Barzani, “Yıldönümüz vesilesiyle taraflar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesini, Kürdistan halkının çıkarlarına hizmetin tüm partilerin birincil hedefi olmasını temenni ediyoruz” dedi.