Rapor: İşte dünyanın en ‘yaşanabilir’ ve ‘yaşanamaz’ kentleri

HABER MERKEZİ

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) adlı organizasyon bu hafta, 2022'de dünyada yaşanabilecek en iyi 10 ve en kötü 10 yerin 'Küresel Yaşanabilirlik Endeksi' sıralamasını yayınladı.

Endeks beş kategoride 172 şehri değerlendirdi: Kültür, sağlık, eğitim, altyapı ve eğlence.

İskandinavya'daki şehirler, bölgedeki istikrar ve iyi altyapı sayesinde 'En Yaşanabilir Şehirler' listesinde uzun süredir önemli bir yer kaplıyor. Endekse göre, bu şehirlerin sakinleri iyi sağlık hizmetleri ve sayısız kültür ve eğlence fırsatları ile oldukça iyi bir yaşam kalitesine sahip.

Avusturya ve İsviçre'deki şehirler de iyi gelişmiş sosyal piyasa ekonomileri sayesinde her yıl yaşam kalitesi listelerinde üst sıralarda yer alıyor. En iyi 10 yer listesinin birinci sırasında da Avusturya'nın başkenti Viyana bulunuyor.

Bununla birlikte en yaşanmaz olarak görülen yer ise Suriye'nin başkenti Şam.

Bu iki listede 18 farklı ülke temsil edilse de örneğin ABD, Çin ve Rusya gibi en büyük dünya güçleri her ikisinde de yok.

AVUSTURYA DEĞERLENDİRMESİ

Genel değerlendirme: 95.1/100

Kararlılık: 95

Sağlık: 83.3

Kültür ve çevre: 98.6

Eğitim: 100

Altyapı: 100

Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyada yaşanacak en iyi yer olarak ilk sırada yer aldı. 2018 ve 2019'da da bu pozisyon yine Viyana'nın olmuştu. Ancak 2021'de 12. sıraya düşmüştü. Bunda Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin etkisi olduğu düşünülüyor.

YAŞAMAK İÇİN EN İYİ 10 YER LİSTESİ

Viyana, Avusturya

Kopenhag, Danimarka

Zürih, İsviçre

Calgary, Kanada

Vancouver, Kanada

Cenevre, İsviçre

Frankfurt, Almanya

Toronto, Kanada

Amsterdam, Hollanda

Osaka, Japonya ve Melbourne, Avustralya (eşit skor)

ŞAM DEĞERLENDİRMESİ

Genel puan: 172

Kararlılık: 20

Sağlık: 29.2

Kültür ve çevre: 40.5

Eğitim: 33.3

Altyapı: 32.1

YAŞANACAK EN KÖTÜ 10 YER LİSTESİ

Tahran, İran

Douala, Kamerun

Harare, Zimbabve

Dhaka, Bangladeş

Port Moresby, PNG

Karaçi, Pakistan

Cezayir, Cezayir

Trablus, Libya

Lagos, Nijerya

Şam, Suriye

En kötü listedeki şehirlerin hepsinin ortak noktası, bazı ciddi sosyal sorunlar ve güvenlik endişeleridir. Örneğin endeks, Şam'ın listedeki yerinin muhtemelen Suriye şehrini etkileyen sosyal huzursuzluk, terör ve çatışmanın bir sonucu olduğunu belirtti.

Nijerya'nın kültür başkenti olan Lagos, ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre suç, terör, sivil huzursuzluk, adam kaçırma ve deniz suçlarıyla tanındığı için listeye girdi. (Kaynak: Euronews)