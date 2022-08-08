Rapor: İşte dünyanın en ‘yaşanabilir’ ve ‘yaşanamaz’ kentleri
HABER MERKEZİ
Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) adlı organizasyon bu hafta, 2022'de dünyada yaşanabilecek en iyi 10 ve en kötü 10 yerin 'Küresel Yaşanabilirlik Endeksi' sıralamasını yayınladı.
Endeks beş kategoride 172 şehri değerlendirdi: Kültür, sağlık, eğitim, altyapı ve eğlence.
İskandinavya'daki şehirler, bölgedeki istikrar ve iyi altyapı sayesinde 'En Yaşanabilir Şehirler' listesinde uzun süredir önemli bir yer kaplıyor. Endekse göre, bu şehirlerin sakinleri iyi sağlık hizmetleri ve sayısız kültür ve eğlence fırsatları ile oldukça iyi bir yaşam kalitesine sahip.
Avusturya ve İsviçre'deki şehirler de iyi gelişmiş sosyal piyasa ekonomileri sayesinde her yıl yaşam kalitesi listelerinde üst sıralarda yer alıyor. En iyi 10 yer listesinin birinci sırasında da Avusturya'nın başkenti Viyana bulunuyor.
Bununla birlikte en yaşanmaz olarak görülen yer ise Suriye'nin başkenti Şam.
Bu iki listede 18 farklı ülke temsil edilse de örneğin ABD, Çin ve Rusya gibi en büyük dünya güçleri her ikisinde de yok.
AVUSTURYA DEĞERLENDİRMESİ
Genel değerlendirme: 95.1/100
Kararlılık: 95
Sağlık: 83.3
Kültür ve çevre: 98.6
Eğitim: 100
Altyapı: 100
Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyada yaşanacak en iyi yer olarak ilk sırada yer aldı. 2018 ve 2019'da da bu pozisyon yine Viyana'nın olmuştu. Ancak 2021'de 12. sıraya düşmüştü. Bunda Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin etkisi olduğu düşünülüyor.
YAŞAMAK İÇİN EN İYİ 10 YER LİSTESİ
Viyana, Avusturya
Kopenhag, Danimarka
Zürih, İsviçre
Calgary, Kanada
Vancouver, Kanada
Cenevre, İsviçre
Frankfurt, Almanya
Toronto, Kanada
Amsterdam, Hollanda
Osaka, Japonya ve Melbourne, Avustralya (eşit skor)
ŞAM DEĞERLENDİRMESİ
Genel puan: 172
Kararlılık: 20
Sağlık: 29.2
Kültür ve çevre: 40.5
Eğitim: 33.3
Altyapı: 32.1
YAŞANACAK EN KÖTÜ 10 YER LİSTESİ
Tahran, İran
Douala, Kamerun
Harare, Zimbabve
Dhaka, Bangladeş
Port Moresby, PNG
Karaçi, Pakistan
Cezayir, Cezayir
Trablus, Libya
Lagos, Nijerya
Şam, Suriye
En kötü listedeki şehirlerin hepsinin ortak noktası, bazı ciddi sosyal sorunlar ve güvenlik endişeleridir. Örneğin endeks, Şam'ın listedeki yerinin muhtemelen Suriye şehrini etkileyen sosyal huzursuzluk, terör ve çatışmanın bir sonucu olduğunu belirtti.
Nijerya'nın kültür başkenti olan Lagos, ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre suç, terör, sivil huzursuzluk, adam kaçırma ve deniz suçlarıyla tanındığı için listeye girdi. (Kaynak: Euronews)