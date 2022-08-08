Yaşam

Londra'daki bir evde patlama: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
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dünya İngiltere Londra Patlama

HABER MERKEZİ

İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Thornton Heath semtinde bir evde patlama olduğu, olayda bir çocuğun öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, itfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

4 itfaiye aracı ve 40 itfaiye çalışanının müdahale ettiği olayda bölgedeki çok sayıda evin zarar gördüğü aktarılarak, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Öte yandan Sky News, semt sakinlerinin son iki haftadır ağır gaz kokusu aldıklarını söylediğini aktardı.

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