Politika

Blinken: Afrika ülkelerini eşit ortak olarak görüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Afrika ülkelerini eşit ortak olarak gördüğünü söyledi.
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dünya ABD Antony Blinken Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika

HABER MERKEZİ

Blinken, 7-8 Ağustos'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pretorya Üniversitesinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afrika politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, ülkesinin Afrika'ya atfettiği öneme dikkati çekti.

Blinken, "ABD, 54 Afrika ülkesinin tamamını eşit ortaklar olarak görüyor" dedi.

ABD'nin Sahra Altı Afrika ülkelerini büyük bir stratejik güç olarak değerlendirdiğini belirten Blinken, ülkesinin Afrika uluslarıyla ekonomi, iklim, enerji, demokrasi ve uluslararası ilişkiler konularında eşit ortaklar olarak birlikte çalışmak istediğini ifade etti.

BLINKEN'İN AFRİKA TURU

Bakan Blinken'ın 7 Ağustos'ta Johannesburg’da başlattığı Afrika turu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda olmak üzere 3 ülkeyi kapsıyor.

Blinken'ın bu seyahatinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrika turunun hemen ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız ve diyalogdan yana tutumu, bu turun önemli gündem maddelerinden birini teşkil ediyor.

Blinken, Afrika turunun ikinci ayağında 9 Ağustos'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

 

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