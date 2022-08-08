Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 50 yıldan sonra ilk cenaze töreni

DİYARBAKIR (K24)

Başpiskopos Aram Ateşyan’ın ablası Süslü Bakır, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybetti.

Süslü Bakır için Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Töreni Başpiskopos Ateşyan yönetti.

Bakır’ın naaşı törenin ardından Süryani Kadim (Ortodoks) Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tören esnasında K24 muhabirinin sorularını yanıtlayan Aram Ateşyan, “Silvanlıyım. Kız kardeşim Süslü Bakır da Silvan’da yaşıyordu. Çocukları ve torunları burada. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Museviler; hepimiz bir aileyiz. İyimserlik ve sevginin olduğu yerde insanlar neden ayrımcılık yapsın? Umuyorum ki bir gün hepimiz bu ülkede kardeşçe yaşarız. Bugün de Müslümanların kardeşliğini gördük, bizleri yalnız bırakmadılar” dedi.

K24’e konuşan Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Gafur Ohanyan da, “Gördüğünüz üzere, tüm insanlar burada: Müslümanlar, Hristiyanlar, Kürtler, Türkler… Eskiden hayat böyleydi; bugün de hayatın paylaşıldığını bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

Süslü Bakır’ı tanıyan oyuncu Mehmet Rumet Soylu, K24’e yaptığı değerlendirmede, “Süslü abla, bizim için iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Ayrıca ailelerimiz için terzilik yapardı” şeklinde konuştu.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi 2011 yılında kilise vakfı ve Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyon lira harcayarak yaptığı onarımdan sonra ibadete açıldı.

Kilise, 2015 Kasım ile 2016 Mart ayları arasındaki çatışmalar sırasında büyük hasar gördü. Restore edilen kilise 7 Mayıs’ta yeniden ibadete açıldı.