Politika

FBI’dan Trump’ın evine baskın

Federal Soruşturma Bürosu FBI eski Başkan Donald Trump’ın evi Mar a Lago tatil köyünde arama yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD FBI Donald Trump ev baskın

HABER MERKEZİ

Eski Başkan Donald Trump’ın evi Mar a Lago tatil köyünde Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından arama yapıldı. 

Gelişmeyi doğrulayan ve tepki gösteren Trump “Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kalabalık bir FBI ajan grubu tarafından işgal ve kuşatma altında. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi” dedi.

CNN, FBI baskını sırasında Trump’ın New York’taki Trump Tower’da olduğunu duyurdu.

“BU HABERSİZ BASKIN GEREKLİ VE UYGUN DEĞİLDİR”

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press (AP), konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.

Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv