Rusya’dan ABD’ye karşı yeni hamle

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Rusya, ABD ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) tüm unsurlarının denetlemesini askıya aldığını ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak, "ABD'nin anlaşmayla avantaj sağlamaya çalışmasını" gösterdi.

Bakanlık ayrıca ABD'nin de, Rusya'nın yapması gereken denetimlere izin vermediğini vurguladı.

Bu noktada ABD'nin, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların, iki ülke arasındaki koşulları değiştirdiğine dikkat çekildi.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Nükleer bir savaşın önlenmesini amaçlayan anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Anlaşma, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın yerleştireceği stratejik nükleer savaş başlıklarını her ülke için 1550 adet ile sınırlandırıyor.

5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de dolmuştu.

Rusya ve ABD karşılıklı olarak anlaşmayı 5 yıl uzatmışlardı.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yeni bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır olduğunu söylemişti.