ENKS’li Biro: Uluslararası toplum Suriye’deki duruma karşı sessiz

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Suriye’nin durumu ve Türkiye'nin olası Rojava operasyonunu değerlendirdi.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere uluslararası toplumun Suriye'deki duruma karşı sessiz kaldığına ve rollerinin çok zayıf olduğuna dikkat çeken Biro, şöyle devam etti:

“Türkiye, Suriye rejimi ile siyasi açıdan henüz resmi olarak temasa geçmedi, ancak istihbarat açısından da kesinlikle kopmadı. Politik olarak görüşmeler olursa, Suriye'nin tamamı, Suriye muhalefeti ve Kürtler için kötü olacaktır. Rojava şuan büyük bir tehlikededir. Yapılan pazarlıklar ister Türkiye-ABD olsun, ister Türkiye-Rusya olsun ya Türkiye Rojava’ya girecek ya da rejim geçecek. Bu kötü bir durum. Bunun sorumlusu da Özerk Yönetim’dir. Dolaysıyla PYD ve PKK’dir. Çünkü bölgede alternatif yaratılmasına izin vermediler. Böyle bir imkan vardı, şuan çok zayıf.”

Türkiye’ye operasyon için bahane verilmemesi için çabaladıklarını belirten Biro, “Biz biliyoruz ki Türkiye PKK’yi kendi sınırında istemiyor. PKK’nin hiçbir Kürdistani çabası olmadı, hiçbir Kürdistani taraf da bize yardımcı olmadı. ENKS olarak o bölgede kalmaya ve Türkiye'ye operasyon bahanelerinin verilmemesi için çabaladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD, Rusya ve Batılı ülkelerin onayı olmadan Rojava’ya operasyon yapabilir mi? sorusuna Biro, “ABD memnun değil ama bir şey de yapmıyor. Türkiye saldırırsa, ABD bir şey yapmaz, ekonomik yaptırımlar uygulayabileceklerini söyleyebilir” şeklinde yanıt verdi.

Rusya ve İran’ın pozisyonuna ilişkin ise Biro, “Rusya ve İran, Türkiye'nin Rojava’ya geçmesini istemiyor ama Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bu bölgeleri kayıtsız şartsız rejime teslim etmesini istiyorlar” dedi.

Türkiye'nin Amude ve Dirbesiye'ye saldırma riskinin olduğunu ifade eden ENKS Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Biro, “Türkiye henüz geçmedi ama SİHA saldırıları sıklaştı. İki gün önce Kamışlo'da iki çocuk öldürüldü. Sivillerin, özellikle çocukların bu saldırılarda öldürülmesi üzücü” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rojava’ya ve DSG’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon sinyali vermişti.