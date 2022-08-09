Tavyan: Çin işgale hazırlanıyor

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Joseph Vu başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in asıl hedefi Tayvan Boğazı'nda ve Asya-Pasifik Bölgesi'nde statükoyu değiştirmektir" dedi.

Tayvanlı bakan, Çin'in ülkesinde halkın moralini bozmak için büyük tatbikatlar organize ettiğini, füzeler denediğini, siber saldırılar düzenlediğini, dezonformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Batılı müttefiklerine Çin'in karşısında durdurdukları için teşekkür ettiklerini vurgulayan Joseph, "Bu tavırla dünyaya net bir mesaj veriliyor: Demokrasi, otoriterliğe boyun eğmeyecektir" dedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da, Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiğini belirtti.

Açıklamada, ayrıca uçaklardan 21'inin Tayvan Boğazı'ndaki sınır hattının doğusunda uçtuğunun belirlendiği vurgulandı.

Öte yandan, Tayvan ordusu da bugün ülkenin güneyindeki Pingtung bölgesinde tatbikat düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu belirtildi ve Perşembe günü de yeni bir tatbikat yapılacağı açıklandı.

Çin, 4 Ağustos'ta başlattığı ve 7 Ağustos'ta sona ermesi planlanan Tayvan çevresindeki askeri tatbikatların devam edeceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında geçen hafta Tayvan'a da gitmesine sert tepki göstermiş ve gezi sonrası Tayvan çevresinde 5 gün boyunca bugüne kadarki en büyük tatbikatlarını düzenlemişti.

Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping daha önce "Tayvan ile yeniden birleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini" söylemiş ve bunu başarmak için güç kullanımı ihtimalini dışlamamıştı.