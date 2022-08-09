ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Muharrem ayının 10. Günü vesilesiyle Twitter’dan bir paylaşımda bulundu.

Yolsuzluk yapanlara ve yolsuzluğa tepkisini dile getren Sadr, “Yolsuzluk yapan hiç kimse bizi yönetemeyecek, yolsuzluğa boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadr, 6 Ağustos’ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerinden talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmelerini istemişti.

Irak’ta genel seçimler Ekim 2021’de yapılmasına rağmen taraflar henüz yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşama sağlayamadı.