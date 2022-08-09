Politika

Gözlemevi: Türkiye, Suriye rejimine ait noktayı hedef aldı

Sınırda konuşlanan Türkiye güçlerinin, Dirbesiye-Amude yolu üzerindeki Suriye rejimine ait bir askeri noktayı hedef aldığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Suriye Türkiye Rojava Amude

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) , Rojava’nın Serêkanîyê bölgesinde konuşlanan Türkiye güçlerinin Haseke'nin kuzeybatısındaki Til Temir’e bağlı Al-Tawilah köyüne top atışları düzenlediğini, top mermilerinin köy ve çevresine isabet ettiğini bildirdi.

Gözlemevi, Türkiye güçlerinin Amude yakınlarında bulunan Suriye rejimine ait bir noktayı top atışlarıyla hedef aldığını aktarırken, Amude’nin Til Hamdun, Cirnik, Xerza ve Xanka köylerinin çevresine çok sayıda top mermisi düştüğünü kaydetti.

Türkiye’ye ait bir SİHA’nın bu sabah Zirgan ve çevresini hedef aldığını belirten Gözlemevi, sadırıdan dolayı Heseke'nin kuzeyindeki Abu Rasen ilçesindeki iletişim hatlarının kesildiğini açıkladı.

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kamişlo, Dirbesiye ve Amude köylerine yönelik top atışları belirtilmişti.

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