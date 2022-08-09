Politika

İddia: Kuzey Kore, Rusya’ya Ukrayna’da savaşması için 100 bin asker önerdi

Kuzey Kore’nin, Ukrayna'da savaşması için Rusya'ya 100 bin asker teklif ettiği ileri sürüldü.
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HABER MERKEZİ

Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin "gönüllü" asker teklif etti.

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.

Korotchenko’nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini" övdüğü belirtildi.

Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip.

Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Güney Kore gazetesi Daily NK'ye göre, Kuzey Kore ayrıca savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif etti.

Gazetenin Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşı kazanması halinde Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan Kuzey Koreli bir kaynak, "Savaşın henüz bitmediğini göz önünde bulundurarak hükümet, durumu sahada izlerken uygun bir zamanda işçi göndermeyi planlıyor" dedi.

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