Politika

İran güçleri ateş açtı: 1 Kürt kolber hayatını kaybetti

İran güçlerinin Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kenti sınırında açtığı ateş sonucu 1 Kürt kolberin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan İran güçleri kolber Bane

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, Bane kenti sınırındaki bir yaylada Hejar Fereci adlı Kürt kolber İran Devrim Muhafızları’nın (Pasdaran) hedefi oldu.

Raporda, İran güçlerinin kendisini uyarmadan Kürt kolbere ateş açtığı kaydedildi.

Hengaw’ın verilerine göre 2021 yılında en az 52 kolber hayatını kaybetti, 163’ü de yaralandı.

Diğer yandan İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

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