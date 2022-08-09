Almanya’da 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

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Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.