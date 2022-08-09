Sağlık

Almanya’da 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nce (RKI) yapılan açıklamada, eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakasını Enstitüye bildirildiği ve bu kişilerden 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Almanya maymun çiçeği virüsü

HABER MERKEZİ

Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv