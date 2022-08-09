Politika

Kamışlo’da SİHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti

Rojava’nın Kamışlo kentinde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen SİHA tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kamışlo SİHA saldırı

HABER MERKEZİ

K24'ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen SİHA, Kamışlo’daki çoğunlukla yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği Özel Yaşam Hastanesi yakınını hedef aldı.

İlk belirlemelere göre saldırıda İç Güvenlik Güçleri mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılarının da olduğu kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. 

Konuya ilişkin İç Güvenlik Güçleri ve Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 

İki gün önce de Kamışlo'nun Sinaa Mahallesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısında 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. 

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye, SİHA saldıları gerçekleştiriyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv