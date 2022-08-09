İki ülkeden ‘Ruslara turistik vize verilmesin’ çağrısı

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas Twitter'da "Avrupa'yı ziyaret etmek bir insan hakkı değil bir ayrıcalıktır. Artık Rusya'dan gelen turizmi bitirmenin zamanıdır" diye yazdı.

Bir gün önce Finlandiya Başbakanı Sanna Marin da "Rusya Avrupa'da agresif ve acımasız bir savaş yürütürken Rusların normal bir hayat yaşayabilmeleri, Avrupa'da seyahat edebilmeleri, turist olabilmeleri doğru değil” dedi.

Estonya ve Finlandiya, Rusya ile sınır komşusu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak gelişmelere ilişkin kıtadaki diğer ülkelerden çok daha fazla endişe duyuyor.

Finlandiya medyası geçen hafta Rus şirketlerinin St. Petersburg'dan Avrupa'nın çeşitli yerlerine Helsinki üzerinden tatil sunmaya başladığını bildirdi.

Rusya'nın en büyük ikinci şehri olan St. Petersburg, Finlandiya başkentinden yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta.

Finlandiya tarafından verilen vizeler, 22 AB ülkesi artı İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre olmak üzere 26 ülkeden oluşan “Schengen bölgesi” olarak bilinen Avrupa seyahat bölgesinde geçerli.

İnsanlar bu ülkeler arasında sınır kontrolleri olmaksızın serbestçe hareket edebiliyor. Ruslar da bu vizelerden yararlanarak seyahat etmeye devam ediyor.

AB TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

Bazı AB ülkeleri, savaş nedeniyle Ruslara artık vize vermiyor. Ruslar için vize konusunun 31 Ağustos'ta AB dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısında tartışılacağı açıklandı.

Covid-19 pandemisi sırasında, Helsinki ve Moskova sınırı geçici olarak kapatılmış ve her yıl yerel ekonomiye katkısı olan yaklaşık 2 milyon Rus turistin Finlandiya'ya yaptığı ziyaretler aniden durmuştu.

Finlandiya, Rusya ile 1.340 kilometrelik bir kara sınırını paylaşıyor ve Avrupa Birliği'nin bu en uzun dış sınırında birden fazla geçiş noktası bulunuyor. (Kaynak: Euronews)