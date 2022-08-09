BMGK Gazze için acil toplandı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son şiddet olaylarına ilişkin acil toplantısında, İsrailli ve Filistinli liderler ile uluslararası topluma "uygulanabilir iki devletli çözüme yönelik anlamlı müzakerelere geri dönmek için diplomatik çabaları güçlendirme" çağrısında bulundu.

Mısır'ın aracılık ettiği ateşkesin tam ölçekli bir savaşın patlak vermesinin önlenmesine yardımcı olduğun" ifade eden Wennesland, düşmanlıkların yeniden başlamasının yalnızca Filistinliler ve İsrailliler için yıkıcı sonuçları olacağı ve herhangi bir siyasi ilerlemeyi zorlaştıracağı konusunda uyardı.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur da Filistin halkının "güçsüz" olduğunu ve Güvenlik Konseyi'ni onların korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.

5 Ağustos'ta başlayan saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.

İslami Cihad'ın üst düzey iki komutanı da saldırılarda öldürüldü.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.