‘Rus petrolünün Güney Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu’

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Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Rusya normalde Drujba hattının güney kolu üzerinden günde 250 bin varil petrol pompalıyordu.

Macar enerji şirketi MOL ve Slovak boru hattı işletmecisi Transpetrol sevkiyatın birkaç gündür durduğunu onayladı.

MOL birkaç hafta yetecek kadar rezervi olduğunu ve sorunun çözümü için müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamanın ardından enerji arzındaki endişelere yenisinin eklenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 2 dolar artarak 98 dolar seviyesine yaklaştı.

RUSYA'NIN AVRUPA'YA DOĞALGAZ İHRACATI 40 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıklamasına göre, Rusya'nın 2016-2020 arasında boru hattıyla AB ve İngiltere'ye gönderdiği gaz, bu ülkelerin toplam talebinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Rusya'nın boru hattı yoluyla AB ve İngiltere'ye doğalgaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak günlük 1,2 milyar kübik fite düştü. Böylece gaz ihracatı son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2020'DEN BERİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Rusya'nın AB ve İngiltere'ye boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı, salgın kaynaklı talep azalması nedeniyle 2020'den beri düşüş kaydediyor.

Geçen yılın ortalarında ise Rusya, Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını yalnızca uzun vadeli kontratlarla sınırlandırdı, spot piyasa satışlarını ise sonlandırdı.

Rusya'dan doğalgaz boru hattıyla yapılan ihracattaki azalışı telafi etmek isteyen AB ve İngiltere, ABD'den rekor miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor.

AB'NİN DOĞALGAZ PLANI YÜRÜRLÜKTE

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından doğalgaz acil durum planına ilişkin paylaşımda bulundu.

"AB genelinde doğalgaz talebini azaltmaya yönelik acil durum planımız şu anda yürürlükte" ifadesini kullanan Von der Leyen, böylece doğalgaz kullanımını en az yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Von der Leyen, enerji tasarrufunun Avrupa'nın enerji arz güvenliği için hayati önem taşıdığına işaret etti.

AB'nin Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı, üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini öngörüyor.

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer alıyor ancak acil durum ilanı için Birlik nüfusunun en az yüzde 65'ine sahip 15 ülkenin onayı gerekiyor.

Planla yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu hedefleniyor.

Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda pek çok ülke gaz tüketim düşürme planından muaf tutuldu.

Diğer üye ülkelerin gaz şebekelerine bağlı olmayan, elektrik şebekeleri Avrupa elektrik sistemi ile senkronize olmayan, elektrik üretimi için büyük ölçüde gaza bağımlı olan, diğer üye ülkelerle sınırlı ara bağlantısı olan, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını diğer ülkelere kullandıran, kritik endüstrileri doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olan ve doğalgaz depolama hedefini aşan ülkelere istisna sağlandı.

Böylece aralarında İtalya ve İspanya'nın de yar aldığı pek çok ülke plandan muaf tutuldu.