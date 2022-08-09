Politika

DAİŞ mensupları Kerkük’te bir çiftçiyi kaçırdı

Terör örgütü DAİŞ'in Kerkük kırsalında bir çiftçiyi kaçırdığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Kerkük DAİŞ Çiftçi Kaçırma

KERKÜK (K24)

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, DAİŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında bir çiftçiyi kaçırdığını söyledi.

Nuri, çiftçinin nereye götürüldüğüne dair henüz bilgi edinemediklerini aktardı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini belirten Nuri, kaçırılan kişinin kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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