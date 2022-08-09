Zelenskiy’den çağrı: Rus ziyaretçilere yasak getirilsin

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Washington Post'a konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların "felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları gerektiğini" söyledi.

Zelenskiy böyle bir yasağın, Rus havayolu şirketlerini ve Kremlin'le bağlantılı yetkilileri engelleyen mevcut yaptırımlardan daha etkili olacağını savundu.

KREMLİN’DEN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'nin önerisini kınayarak, "Buna son derece olumsuz gözle bakılır" dedi.

"Rusları ya da Rusya'yı izole etmeye yönelik her türlü girişim, geleceği olmayan bir süreçtir" ifadesini kullanan Peskov, öneriyi İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçteki ulusalcı uygulamalara benzetti.

İKİ ÜLKEDEN ‘RUSLARA TURİSTİK VİZE VERİLMESİN’ ÇAĞRISI

Estonya Başbakanı Kaja Kallas Twitter'da "Avrupa'yı ziyaret etmek bir insan hakkı değil bir ayrıcalıktır. Artık Rusya'dan gelen turizmi bitirmenin zamanıdır" diye yazdı.

Bir gün önce Finlandiya Başbakanı Sanna Marin da "Rusya Avrupa'da agresif ve acımasız bir savaş yürütürken Rusların normal bir hayat yaşayabilmeleri, Avrupa'da seyahat edebilmeleri, turist olabilmeleri doğru değil” dedi.

Estonya ve Finlandiya, Rusya ile sınır komşusu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak gelişmelere ilişkin kıtadaki diğer ülkelerden çok daha fazla endişe duyuyor.

Finlandiya medyası geçen hafta Rus şirketlerinin St. Petersburg'dan Avrupa'nın çeşitli yerlerine Helsinki üzerinden tatil sunmaya başladığını bildirdi.

Rusya'nın en büyük ikinci şehri olan St. Petersburg, Finlandiya başkentinden yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta.

Finlandiya tarafından verilen vizeler, 22 AB ülkesi artı İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre olmak üzere 26 ülkeden oluşan “Schengen bölgesi” olarak bilinen Avrupa seyahat bölgesinde geçerli.

İnsanlar bu ülkeler arasında sınır kontrolleri olmaksızın serbestçe hareket edebiliyor. Ruslar da bu vizelerden yararlanarak seyahat etmeye devam ediyor.

AB TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

Bazı AB ülkeleri, savaş nedeniyle Ruslara artık vize vermiyor. Ruslar için vize konusunun 31 Ağustos'ta AB dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısında tartışılacağı açıklandı.

Covid-19 pandemisi sırasında, Helsinki ve Moskova sınırı geçici olarak kapatılmış ve her yıl yerel ekonomiye katkısı olan yaklaşık 2 milyon Rus turistin Finlandiya'ya yaptığı ziyaretler aniden durmuştu.

Finlandiya, Rusya ile 1.340 kilometrelik bir kara sınırını paylaşıyor ve Avrupa Birliği'nin bu en uzun dış sınırında birden fazla geçiş noktası bulunuyor.

FRANSA TARİHİ VİNCENNES ŞATOSU'NA RUSLARIN GİRMESİNİ YASAKLADI

Öte yandan Fransa’dan Rus vatandaşlarına yönelik bir karar açıklandı.

Başkent Paris’te bulunan Vincennes Şatosu’nu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rus vatandaşların ziyaret etmesinin yasaklandığı duyuruldu.

FRANSA SİLAHLI KUVVETLERİNİN TARİHİ ARŞİVLERİNİN BİR BÖLÜMÜ BURADA BULUNUYOR

Geçmişte Fransız krallarının yaşadığı ve Avrupa'nın en iyi korunmuş yapıları arasında yer alan Vincennes Şatosu, çoğunlukla gezi turları, konserler, tiyatro oyunları ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Vincennes Şatosu ayrıca, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin tarihi arşivlerinin bir bölümünü barındırıyor.

"RUS OLDUĞUNUZ İÇİN ŞATOYA GİREMEZSİNİZ"

Her yıl yaklaşık 150 bin ziyaretçi kabul eden şatoya yetişkinler giriş ücreti olarak 9,50 euro ödüyor.

28 Temmuz tarihinde 2 Rus kadının Vincennes Şatosu’na girişine izin verilmediği öğrenildi.

Fransa'da 5 aydır bulunan 31 yaşındaki Rus kadınlardan biri, Şato girişinde güvenlik görevlisinin pasaportunu görmek istediğini daha sonra güvenlik görevlisinin kendisine "Rus olduğu için" şatoya giremeyeceğini söylediğini belirtti. (Kaynak: BBC, Euronews)