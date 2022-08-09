Politika

TSK’dan Kamışlo köylerine bombardıman: 6 kişi yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Sêgirka ve Til Zîwan köylerini ağır toplarla hedef aldığı, saldırılar sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Kamışlo Amude TSK Türkiye SİHA Hava saldırısı

KAMIŞLO (K24)

K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre Kamışlo’nun doğusundaki Sêgirka ve Til Zîwan köylerine TSK tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Söz konusu saldırıda 4’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan Amude’ye bağlı köylere düzenlenen saldırılarda da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

KAMIŞLO’DA GÜNDÜZ DE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

K24'ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA), Kamışlo’daki çoğunlukla yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği Özel Yaşam Hastanesi yakınını hedef almıştı.

İlk belirlemelere göre saldırıda İç Güvenlik Güçleri mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılarının da olduğu belirtilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti. 

Konuya ilişkin İç Güvenlik Güçleri ve Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 

İki gün önce de Kamışlo'nun Sinaa Mahallesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısında 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. 

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye, SİHA saldıları gerçekleştiriyor

 

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