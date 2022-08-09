TSK’dan Kamışlo köylerine bombardıman: 6 kişi yaralandı

KAMIŞLO (K24)

K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre Kamışlo’nun doğusundaki Sêgirka ve Til Zîwan köylerine TSK tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Söz konusu saldırıda 4’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan Amude’ye bağlı köylere düzenlenen saldırılarda da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

KAMIŞLO’DA GÜNDÜZ DE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

K24'ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA), Kamışlo’daki çoğunlukla yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği Özel Yaşam Hastanesi yakınını hedef almıştı.

İlk belirlemelere göre saldırıda İç Güvenlik Güçleri mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılarının da olduğu belirtilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Konuya ilişkin İç Güvenlik Güçleri ve Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İki gün önce de Kamışlo'nun Sinaa Mahallesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısında 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye, SİHA saldıları gerçekleştiriyor