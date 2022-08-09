TSK’dan Kamışlo köylerine bombardıman: 6 kişi yaralandı
KAMIŞLO (K24)
K24 muhabirinin edindiği bilgilere göre Kamışlo’nun doğusundaki Sêgirka ve Til Zîwan köylerine TSK tarafından hava saldırısı düzenlendi.
Söz konusu saldırıda 4’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan Amude’ye bağlı köylere düzenlenen saldırılarda da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
KAMIŞLO’DA GÜNDÜZ DE SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ
K24'ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA), Kamışlo’daki çoğunlukla yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği Özel Yaşam Hastanesi yakınını hedef almıştı.
İlk belirlemelere göre saldırıda İç Güvenlik Güçleri mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralılarının da olduğu belirtilmişti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Konuya ilişkin İç Güvenlik Güçleri ve Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İki gün önce de Kamışlo'nun Sinaa Mahallesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısında 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde Türkiye, SİHA saldıları gerçekleştiriyor