ABD Başkanı Biden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

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Biden, iki ülkenin NATO üyeliğine yönelik "Bu ittifak içinde ve yalnızca Avrupa ve ABD'nin değil, bütün dünyanın istikrarı ve güvenliği için tarihi bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.

Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak isteyerek ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayıldığına dair "kutsal bir taahhütte" bulunduğunu söyledi.

ABD Senatosu'nda geçen hafta yapılan oylamada iki parti de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek vermişti.

Fransa ve İtalya'nın iki ülkeye onay vermesi ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylayan NATO üye sayısı 23'e çıktı.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve İspanya'da bu iki ülkenin üyelikleri henüz onaylanmadı.

İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak NATO üyeliği talep etmişti. NATO geçtiğimiz ay iki ülkenin katılım protokolünü imzalamış böylelikle üyelik süreci başlamıştı.

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için ittifakı oluşturan tüm devletlerin parlamentolarında üyeliği onaylaması gerekiyor.