Slovenya Cumhurbaşkanı: Batı, Ukrayna’daki savaşın yükünü taşımalı

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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ankara’da düzenlenen 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının kendisi için sürpriz olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Pahor, şunları kaydetti:

“Gelecekte Batı ile Rusya arasında sağlam güven oluşturmak istiyorsak bunun Moskova’nın politikalarında sağlam değişimle mümkün olacağını öngörüyoruz. Ukrayna’daki savaş hem Avrupa’da hem dünyada iki blok ortaya çıkardı. Bu iki bloklu yapının benim açımdan tekrar eski haline dönmesi mümkün görünmüyor. İşte bu nedenle belki de Ukrayna’daki savaş devam ediyor. Eğer Putin’in amacı Rusya’nın çıkar alanını genişletmek ise o zaman ülkelerin NATO’ya ve AB’ye girmemesi amaçlanıyorsa bu zaten mümkün değildir.”

“AVRUPA, UKRAYNA’DAKİ KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN ADIM ATMALI”

Ukrayna’daki savaş ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan sorunlara ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Pahor şu ifadeleri kullandı:

“Gıda fiyatları arttı. Resesyon gibi ülkelerin refahını etkileyen problemler önümüzde. Yüksek enerji ve gıda fiyatları var. Yüksek fiyatların yanı sıra bunların kıtlığı da var. Tüm bunlar da siyasi, ekonomik ve sosyal hayata hem Avrupa’da hem de Avrupa’nın ötesinde etki ediyor. Şu da çok büyük önem taşımaktadır ki özellikle AB ve genelde Batı, Ukrayna’daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı.”