Kazimi Musul’da: DAİŞ savaşında zarar gören havaalanı yenilenecek

ERBİL (K24)

K24 Musul muhabiri, yanındaki heyetle Musul’u ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi Ninova Valisi Necm el-Cuburi karşıladığını belirtti.

Muhabirimiz, ziyaret sırasında Irak Başbakanı’nın, DAİŞ savaşında büyük zarar gören Musul Havaalanı’nı yenileme ve geliştirme projesinin temel atma törenine katıldığını belirtti.

Musul'daki binaların ve halka açık yerlerin çoğu DAİŞ savaşı nedeniyle tahrip oldu ve yenilenip onarılması gerekiyor. Şehir halkı DAİŞ savaşından sonra Musul’a hizmet edilmemesinden şikayet ediyor.

10 Haziran 2014'te DAİŞ mensupları Musul'a saldırdı ve Irak güçleri geri çekildi. Şehir kısa süre sonra DAİŞ’in kontrolüne girdi.

DAİŞ kentteki üç yıllık iktidarının ardından Musul'u özgürleştirme operasyonu, Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle Irak ordusu, Peşmerge Güçleri ve Haşdi Şabi’nin katılımıyla başladı. Musul'un kurtuluşu 10 Temmuz 2017'de dönemin Başbakanı Haydar Abadi tarafından açıklandı, ancak o tarihten sonra Ninova'nın bazı bölgelerinde DAİŞ saldırıları devam ediyor.