Yaşam

Antep’te feci kaza: 3’ü ağır 22 yaralı

Antep'te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep işçi servisleri kaza

HABER MERKEZİ

Antep’in Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti. Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.

Meydana gelen feci kaza sonrası üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3’ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı. (Kaynak: İHA)

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