Antep’te feci kaza: 3’ü ağır 22 yaralı

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Antep’in Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti. Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.

Meydana gelen feci kaza sonrası üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3’ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı. (Kaynak: İHA)