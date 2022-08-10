Avrupa’da enerji krizi: Halka ‘Mum ve odun stoklayın’ tavsiyesi yapıldı

HABER MERKEZİ

Avrupa, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve hızla yükselen enerji fiyatlarıyla boğuşurken hükümetler yeni çözüm yolları arıyor.

Enerji tüketiminin azaltılması ve Rus gazına bağımlılığın sınırlandırılması amaçlanıyor.

İspanya'da iş yerlerinde klimalar 27 derecenin altında kullanılamayacak

İspanya'da klima kullanımını sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi. Halka açık ofis ve iş yerlerinde klimalar 27 derecenin altına düşürülemeyecek. Bu mekanların kapılarının kapalı tutulması da zorunlu hale geldi.

Kış aylarında ise ısıtıcılar 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.

Hastane, okul ve kuaförler düzenlemeden muaf olacak.

Restoranlar da klimaları 25 derecede kullanabilecek.

Yunanistan ve İtalya da kamu binalarında klima kullanımı konusunda geçen ay kısıtlamaya gitmişti. Klimaların 27 derecenin altında kullanılması yasaklanmıştı.

FRANSA’DA KAPISINI KAPATMAYAN KLİMALI İŞLETMELERE 750 EURO CEZA

Fransa'da klima kullanan işletmelere kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirildi. Buna uymayan işletmelere 750 euro ceza kesileceği duyuruldu.

Almanya'nın Hanover şehri de hastane ve okullar dışındaki kamu binalarında klima ve fanlı ısıtıcı kullanımını yasakladı.

İsviçre'de ise kışın elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Federal Elektrik Komisyonu Başkanı, halka kış için mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulundu.